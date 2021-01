Crisi di governo, Briatore si congratula con Renzi: “Bravo Matteo” | VIDEO

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Flavio Briatore si congratula con Matteo Renzi per aver provocato la crisi di governo.

Mi congratulo con Matteo Renzi per aver dato una scossa al governo si legge nella didascalia del filmato in cui il manager afferma: “Non è vero che una crisi di governo è incompatibile con un’emergenza. È esattamente il contrario. È proprio nell’emergenza che se un Governo dimostra la sua inadeguatezza va cambiato”.

“Sono mesi che promettono e non fanno niente – continua Briatore – rifiutano i soldi dell’Europa, il Mes, hanno chiuso così a casaccio dappertutto, dai ristoranti ai teatri alle palestre e stanno distruggendo categorie intere di persone. E intanto la movida continua”.

“Perciò bravo Matteo, questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava”.

“Ben vengano dei ministri bravi – continua il patron del Billionaire – è inutile andare a cercare 300 consulenti se poi per gestirli ne servono altri 50. Prima levano i deputati e i senatori e poi ci riempiono di consulenti”.

“Poi c’è Arcuri che fa tutto: le siringhe, le mascherine, i banchi a rotelle, i vaccini. Ha fatto bene Matteo Renzi, serve gente competente per gestire questo Paese”.

