Il capo politico del M5S Vito Crimi ha presentato tre scenari possibili per il futuro del Movimento, nell’intervento con cui ha aperto l’assemblea dei parlamentari pentastellati a Montecitorio. Dopo la sconfitta delle elezioni regionali, i grillini si interrogano sulle scelte future, incluse quelle organizzative, per cercare di evitare le divisioni interne al Movimento.

“Stasera vi porrò davanti agli scenari possibili e su quelli vi chiedo di riflettere”, ha detto Crimi all’inizio del suo intervento, secondo quanto riporta l’Adnkronos. La prima possibilità prevede una voto immediato su Rousseau sul nuovo capo politico. La seconda è quella di nominare un organo collegiale, una sorta di segreteria politica (previa approvazione sulla piattaforma M5S). Infine, la terza possibilità è quella di svolgere immediatamente gli Stati generali, che sarebbero guidati da una commissione composit, formata da parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali e portavoci comunali (sindaci o consiglieri).

Per il momento non è previsto un voto delle assemblea sulle tre ipotesi proposte dal capo politico. Ma intanto emerge che lunedì pomeriggio si terrà una riunione tra Crimi, il capodelegazione al governo per il Movimento, Alfonso Bonafede, e i ministri e i viceministri grillini.

L’idea del ‘comitato-ponte’ è una sorta di compromesso che potrebbe evitare le fibrillazioni già presenti nel Movimento, che potrebbero avere conseguenze sia sull’attività parlamentare che sul governo. Gli Stati generali, secondo questa prospettiva, potrebbero in questo modo tenersi tra qualche mese, nel frattempo a decidere sulla strategia e sulle iniziative sarebbe un organismo composto da dieci persone.

La maggioranza dei gruppi pentastellati, secondo quanto riporta Agi, insiste sulla necessità che la kermesse si tenga al più presto mentre Di Battista punterebbe, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, ad un ‘congresso’ a fine ottobre.

