Paragone in diretta tv: “Non mi vaccino”. Ira di Morani (Pd): “Vergogna” | VIDEO

Covid, scontro Paragone-Morani: “Non mi vaccino, sei nazista nella testa”

Scontro sul vaccino anti-Covid e non solo tra Gianluigi Paragone, leader di Italexit, e la dem Alessia Morani, sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico.

L’acceso faccia a faccia è avvenuto nel corso di Non è l’Arena, il programma d’approfondimento di La7 in onda nella serata di domenica 25 aprile.

La Morani stava parlando delle riaperture, e dell’importanza di procedere nell’allentamento delle misure anti-Covid in modo graduale, quando, menzionando il Recovery Plan e la rilevanza della Ue, è stata attaccata da Paragone, che ha iniziato a prenderla in giro.

“Paragone, se vuoi fare i versi, vai all’asilo” ha affermato la Morani con il leader di Italexit che ha replicato: “Evviva l’Europa. Dai, fai il trenino”.

“Sei un uomo di una certa età, quindi evita”, ha controbattuto la parlamentare dem. “Sì, ma per fortuna sono un bell’uomo” ha risposto Paragone.

Lo scontro, poi, è continuato sulla questione vaccini. “Vorrei chiedere al senatore Paragone se si vaccinerà, perché a Pesaro, la città in cui vivo, tra i leader dei No Vax c’è lui, insieme a Povia e a Fusaro. Ricordo che il vaccino è lo strumento principale per combattere la pandemia” ha dichiarato la Morani.

“Non mi vaccinerò perché ho appena avuto il Covid e quindi sono più protetto di te e di chi si vaccina” ha risposto Paragone. “Ma tra sei mesi farai il vaccino?” ha incalzato la sottosegretaria con l’ex esponente Cinque Stelle che ha replicato: “Non mi vaccino per il semplice motivo che non ho sicurezza sul vaccino”.

“Bravo, fai un buon servizio agli italiani” ha dichiarato la Morani con Paragone che nuovamente replicato: “Se vuoi vaccinarmi per forza, metti l’obbligatorietà”.

“Vergognati, stai facendo danno al tuo Paese” ha insistito la deputata dem, sottolineando che lei si è recentemente vaccinata perché malata di leucemia. “Non c’è l’obbligatorietà e quindi io non mi vaccino. Tu sei nazista nella testa” è stata invece la risposta di Gianluigi Paragone.

