Salvini dice di non vedere i genitori per proteggerli dal Covid, ma ha sempre scattato selfie con anziani

Nel corso della puntata di domenica 15 novembre di “Non è l’Arena” Matteo Salvini ha detto che non vede i suoi genitori, di 75 e 76 anni, da due mesi. “Hanno qualche problema di cuore e di pressione. Quindi, per cautela, non li ho incontrati”, ha dichiarato rispondendo alla domanda di Massimo Giletti. Per questo, ha continuato il leader della Lega, vorrebbe approfittare del Natale per rivederli, anche se la comunità scientifica è molto cauta rispetto alla possibilità di trascorrere selfie in famiglia, e il premier Conte ha invitato i cittadini a “pensare al Natale come un momento di raccoglimento” e a non assembrarsi. Ma rispetto alle dichiarazioni di Salvini al programma di La7 viene da chiedersi come mai, pur non vedendo i suoi genitori da due mesi proprio per proteggerli da un possibile contagio da Coronavirus, nel corso della campagna elettorale a ridosso delle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre l’ex ministro dell’Interno non abbia risparmiato le persone anziane dai suoi selfie, soprattutto quando li ha scattati nel corso delle sue immancabili “tonnare”.

