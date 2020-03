Coronavirus, deputato leghista risponde ai francesi: “Pizza Notre Dame”

Un deputato leghista risponde ai francesi e al loro video satirico sulla “pizza Coronavirus” trasmesso su Canal + proponendo la foto di una pizza bruciata, soprannominata “pizza Notre Dame” con un evidente riferimento all’incendio che il 15 aprile 2019 ha parzialmente distrutto la cattedrale di Parigi. Autore dell’istantanea è Leonardo Tarantino, parlamentare del Carroccio ed ex sindaco di Samarate, in provincia di Varese.

Tarantino ha condiviso la foto sul suo profilo Facebook con la seguente didascalia: “Pizza Notre Dame. Tiè!!!”. L’istantanea, che in breve tempo ha fatto il giro del web, ha provocato reazioni contrastanti tra gli utenti. In molti, infatti, hanno apprezzato la trovata del deputato leghista. “Chi la fa l’aspetti” scrive qualcuno, mentre un altro utente afferma: “Almeno non si fa ironia sulla gente che muore, nell’incendio di Notre Dame “solo” un tetto bruciato!”.

Tuttavia, Tarantino ha ricevuto anche qualche critica. “Non ci credo che lei è un deputato” afferma un utente, mentre un altro follower scrive: “La trovo volgare esattamente come quella dei cugini francesi”. Critiche anche da Silvano Monticelli, uno dei coordinatori delle Sardine varesine, che dichiara: “Non mi sento rappresentato da un parlamentare che si presta a una bassezza di questo genere”.

