Cos’è il Copasir: cosa fa, come funziona e chi ne fa parte

Cos’è il Copasir? Come funziona? Chi ne fa parte? Il comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir) è un organo bicamerale il cui compito è quello di verificare che le attività del nostro apparato di intelligence si svolgano nel pieno rispetto della costituzione e delle leggi, oltre che nell’esclusivo interesse del paese. L’organo svolge frequenti audizioni del presidente del consiglio dei ministri, dell’autorità delegata (se presente), dei ministri facenti parte del comitato interministeriale per la difesa della repubblica (Cisr) oltre che dei vertici di tutte le agenzie che compongono il sistema di informazione per la sicurezza della repubblica. Il Copasir può inoltre richiedere al presidente del consiglio l’apertura di inchieste interne e può acquisire documenti sia dal sistema di intelligence che dall’autorità giudiziaria. Il comitato inoltre è chiamato ad esprimere un parere sui progetti di riforma che riguardano il settore dei servizi di intelligence. Inoltre deve essere tempestivamente informato sulle nomine – che competono al presidente del consiglio dei ministri – dei direttori e vice direttori generali dell’agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), dell’agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi) e del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis).

Composizione

L’attuale composizione del Copasir è definita dall’articolo 30 della legge 124/2007 che prevede la presenza di 5 deputati e 5 senatori. La norma richiede inoltre la rappresentanza paritaria degli esponenti della maggioranza e dell’opposizione “tenendo conto della specificità dei compiti del comitato”. L’organo è guidato da un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice ed un segretario, tutti eletti dai membri del comitato a scrutinio segreto. In base alle norme vigenti la presidenza dell’organo spetta all’opposizione. Ma vediamo chi ne fa parte al momento in cui scriviamo:

Presidente: Adolfo Urso (Fratelli d’Italia)

Vicepresidente: Federica Dieni (Movimento 5 Stelle)

Segretario: Ernesto Magorno (Italia Viva)

Membro: Enrico Borghi (Partito Democratico)

Membro: Raffaele Volpi (Lega)

Membro: Elio Vito (Forza Italia)

Membro: Maurizio Cattoi (Movimento 5 Stelle)

Membro: Paolo Arrigoni (Lega)

Membro: Francesco Castiello (Movimento 5 Stelle)

Membro: Claudio Fazzone (Forza Italia)

Per la delicatezza dei temi affrontati, generalmente le sedute del Copasir sono secretate a meno che lo stesso comitato non decida diversamente. Tuttavia è possibile farsi un’idea sull’attività di quest’organo dall’elenco dei documenti approvati e dai temi stabiliti nell’ordine del giorno delle sedute.

Poteri in sintesi

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (Copasir), in estrema sintesi, ha i seguenti poteri: