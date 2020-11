Battibecco tra Conte e il segretario Uil: “Siamo in diretta su Facebook?”

Botta e risposta piuttosto acceso tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri, con quest’ultimo che ha trasmesso in diretta Facebook il suo intervento nel corso dell’incontro con il Governo per discutere della prossima Manovra. “Ma siamo in diretta?”, chiede Conte, che non sapeva dello streaming.

“Quando lo ha detto? Comunque noi non abbiamo nulla da nascondere”, ha aggiunto il premier. “Lo abbiamo detto quando lei era in riunione coni suoi ministri – ribatte Bombardieri -. Noi parliamo di manovra perché è stata già illustrata dai suoi ministri sui social”. “Posso fare una domanda? – ha replicato Conte – la Uil ha mai scritto in passato una manovra con il governo? Io non ho mai parlato di concertazione. Io sono il presidente che ha più incontrato i sindacati nella storia, ma mai ho parlato di concertazione”. In un secondo momento c’è stata un’interruzione della riunione per una telefonata ricevuta dal premier. “Speriamo non sia Trump”, ha detto ironico il leader sindacale.

