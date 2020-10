Conte fotografato senza mascherina in un ristorante: è polemica

È polemica per una foto che circola sui social e che immortala il premier Conte senza mascherina nonostante il recente obbligo di indossare il dispositivo di protezione anche all’aperto. L’istantanea è stata subito ripresa dal quotidiano Il Tempo, che ha pubblicato la foto in prima pagina con il titolo “Smascherato”. Il giornale diretto da Franco Bechis scrive: “Il primo a infrangere l’obbligo di volto coperto anche senza assembramenti imposto da Conte è… Conte. Eccolo tre sere fa a cena in un noto ristorante. Qualcuno ligio alle regole c’è. Ma non è il capo del governo”. Nell’immagine si vede Giuseppe Conte in compagnia della fidanzata Olivia Paladino, del titolare del ristorante e di alcuni membri dello staff del locale, che tra l’altro indossano la mascherina.

La foto, che fino a pochi giorni fa era pubblicata sul profilo social del ristorante, che si trova a Velletri, in provincia di Roma, è stato poi rimossa anche in seguito alle polemiche che ne sono scaturite, sopratutto sui social dove diversi utenti hanno sottolineato come il premier violasse le regole anti-Covid da lui stesso emanate. Polemiche che hanno costretto Palazzo Chigi a smentire che la foto fosse stata scattata dopo l’entrata in vigore dell’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Secondo il comunicato, infatti, la cena si è svolta lo scorso 17 settembre quando non erano ancora entrate in vigore le recenti norme anti-Covid sulle mascherine. Tuttavia, qualcuno ha ricordato che, aldilà dell’obbligo all’aperto, le misure restrittive precedentemente approvate prevedono che in un ristorante la mascherina venga tolta solo quando si è seduti al tavolo.

