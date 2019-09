La foto di Giuseppe Conte con l’hamburger

Bufera social sul premier Giuseppe Conte durante la sua trasferta americana. Il presidente del Consiglio italiano ha postato sui suoi social un foto in cui si mostra in maniche di camicia mentre cena con un tipico hamburger americano. “Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan”, scrive. Un post che ha scatenato migliaia di haters che lo hanno attaccato per ragioni diverse.

Lunedì 23 settembre e martedì 24 settembre, Conte è a New York per partecipare alla 74° Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In serata, si è concesso un momento informale e “di vita vera americana”. E ha scelto – o hanno scelto per lui i suoi social media manager – di condividerlo su Facebook.

A molti è sembrata una provocazione. In tanti hanno contestato l’ipocrisia del premier che mangia cibo spazzatura, americano mentre tassa le merendine italiane. “Non voleva tassare il junk food per disincentivarne l’uso? Adesso lo mette nelle foto? Non la capisco!!!”, scrive un utente.

“Caro presidente del consiglio – è il commento di un altro – guardi che mangiare un panino al colesterolo per le strade di Manhattan, facendo intendere che lei è uno del popolo, potrà inorgoglire qualche sprovveduto e non certo far cambiare idea a moltissimi italiani che si sentono gabbati dalle vostre politiche insulse. Si gusti una ‘merendina’ italiana la prossima volta, così farà bene pure alla nostra economia”.

Il post del premier Conte sui social, d’altronde, ha ricordato molto lo “stile” dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha abituato i suoi follower a un rapporto costante che passa anche dalla condivisione di molti momenti privati. Gli utenti non hanno mancato di farlo notare. “Non ricordo chi, mi ricorda qualcuno fortemente criticato per foto simili…”, ironizza qualcuno.

E c’è chi va giù più pesante: “Lei attacca chi strumentalizza i social e ci manca poco che nella sua vita inserisca due telecamere e avremo il Grande Presidente minuti per minuto”.

E cosa c’entra Greta Thunberg con la foto di Conte che mangia un hamburger? “Comunque giusto per la cronaca gli allevamenti di mucche sono la fonte di maggior inquinamento nel mondo… potevi anche non vantarti!!”.

Insomma, il premier italiano Conte è stato attaccato su più fronti e con una raffica di commenti che prosegue tuttora a distanza di ore dalla pubblicazione del post.

Ovviamente, c’è stato anche chi ha difeso Conte per la foto con l’hamburger: “Rilassatevi… il messaggio era sicuramente di pace. Allevamenti intensivi, cibo spazzatura, ok. Fa simpatia questo presidente del Consiglio dal fisico asciutto come asciutti sono i suoi semplici e chiari discorsi. Non credo sia la sua dieta abituale. Uno strappo ci sta”.

