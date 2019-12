Cosa ha detto il premier Conte nel suo discorso di fine anno, punto per punto

Pa più semplice e digitale

Conte ha poi parlato degli impegni da realizzare a breve. Il primo è la semplificazione della Pa e la svolta verso il digitale per migliorare i rapporti con cittadini e imprese.

Processi più veloci e prescrizione

Velocizzare i processi è uno dei principali obiettivi del Governo giallorosso. “Questo sarà un pilastro del nostro disegno riformatore. Siamo molto ambiziosi, dobbiamo mettere mano alla giustizia tributaria. Il mio obiettivo è quello di ridurre un grado di giudizio, per la giustizia tributaria devono essere sufficienti solo due gradi”, ha detto il premier.

Il presidente del Consiglio ha poi annunciato che siamo in dirittura d’arrivo sulla riforma del processo penale, nella quale “introdurremo meccanismi di garanzia” per quanto riguarda la riforma della prescrizione: “Su questo obiettivo ci ritroveremo tutti. La prescrizione sospesa alla sentenza di primo grado non è un obbrobrio giuridico – ha aggiunto Conte -, c’è in Germania, c’è in Francia, ma rischieremmo di andare in difficoltà sul piano della garanzia ai diritti dei cittadini senza meccanismi di garanzia per la durata ragionevole del processo”.

Fisco e lotta all’evasione

Conte ha poi detto chiaramente che il sistema fiscale va rilanciato, che bisogna semplificare e rimodulare e ridurre le aliquote, per abbassare la pressione fiscale. Da aggredire è il sommerso che il presidente del Consiglio quantifica, secondo vari studi, in circa 100 miliardi di euro. “La rimodulazione dell’Iva non è all’ordine del giorno. Vedremo quanto riusciremo a recuperare dal sommerso con le misure anti-evasione”.