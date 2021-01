L’Italia potrà andare con la bandiera alle Olimpiadi: l’ultimo decreto del Governo Conte bis

Il Consiglio dei ministri approva il decreto sull’autonomia del Coni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sull’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva alla vigilia della riunione esecutiva del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che ha all’ordine del giorno la questione: secondo indiscrezioni, infatti, il Cio sarebbe pronto a sospendere il Coni per via della sua mancata autonomia, il che escluderebbe l’Italia dalle Olimpiadi di Tokyo 2021.

In questo caso gli atleti azzurri parteciperebbero alla competizione da indipendenti, quindi senza inno e bandiera. Dopo la riforma dello Sport emanata dal primo governo Conte, infatti, il Coni è stato privato di parte della sua autonomia, perché questa ha dato all’esecutivo una delega per intervenire in alcuni settori. Una situazione che il Comitato ha chiesto più volte di sanare per rispettare la carta olimpica.

Il decreto in soccorso dello sport italiano e della sua reputazione nel mondo è l’ultimo approvato dal Consiglio dei Ministri del governo giallo-rosso, che si è sciolto dopo le dimissioni di Giuseppe Conte.

