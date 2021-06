Sarà rottura definitiva o ci sono ancora dei margini di trattativa? La tensione all’interno del Movimento Cinque Stelle, dopo gli scontri di questi giorni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, è altissima. Risposte importanti di certo arriveranno dalla conferenza stampa dell’ex premier indetta per oggi, lunedì 28 giugno 2021, alle 17:30 presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. “Oggi pomeriggio alle 17.30 terrò una conferenza stampa. La potrete seguire in diretta streaming sulla mia pagina Facebook”, ha scritto sui social Conte.

Il duello tra il leader in pectore e il garante del M5S riguarda la leadership e l’assetto futuro del Movimento. Tra i due ci sono visioni differenti, ma non questioni personali, ci tiene a far sapere l’ex inquilino di Palazzo Chigi. Di certo i nodi irrisolti sono parecchi e non è da escludere l’ipotesi clamorosa di un addio di Conte ancor prima di essere effettivamente nominato alla guida dei Cinque Stelle.

In queste ore convulse il big del M5s, da Di Maio a Fico, sono scesi in campo per cercare di far tornare il sereno, ma l’operazione non è affatto facile. Tra i punti dello scontro, i poteri del garante, che l’ex premier vorrebbe ridimensionare; ma anche la regola del doppio mandato, che per il fondatore rimane un punto fermo da cui non spostarsi. E ancora la comunicazione e a chi spettano le scelte in politica estera. Si uscirà da questa impasse? Di certo ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di Conte di oggi.

