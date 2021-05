“Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!”. Lo scrive su Twitter l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il cui messaggio è stato subito oggetto di endorsement da parte di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico.

Finora l’ex ministro aveva sempre detto no. Lasciando però qualche sfumatura nelle parole, abbastanza per far pensare che Nicola Zingaretti potesse decidere all’ultimo momento di candidarsi alla guida del Comune di Roma. Ora invece arriva l’annuncio ufficiale sui social che mette a tacere tutti i rumors.

Alcune settimana fa, lo stesso presidente della Regione Lazio aveva fatto il suo endorsement a Gualtieri: “È stato un eccellente ministero del Tesoro di questo Paese. Insieme a tanti altri ha salvato l’Italia e potrebbe essere un’altra straordinaria figura”.

