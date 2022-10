L’ex ministro della Transizione ecologica Cingolani a Palazzo Chigi: sarà consigliere di Meloni per l’energia

L’ex ministro Cingolani sarà consigliere di Meloni per l’energia

Nel giorno in cui Mario Draghi abbandona Palazzo Chigi per lasciare il posto a Giorgia Meloni e al nuovo governo, c’è qualcuno che resta: l’ex ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, infatti, sarà consigliere della neo premier per l’energia.

La notizia, anticipata nei giorni scorsi dai media, è stata confermata dal diretto interessato, il quale ha sottolineato che il suo incarico non sarà retribuito.

L’incarico di advisor per l’energia a Palazzo Chigi “non è retribuito, lo faccio con spirito costruttivo” ha spiegato Cingolani all’Adnkronos.

L’ex ministro, quindi, ha spiegato che la sua missione sarà quella di “superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”.

L’incarico di Cingolani è stato commentato anche dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha dichiarato: “Il primo dossier di cui dovrà occuparsi il governo è l’energia. Cingolani sarà consulente del governo gratuitamente. Meloni ha annunciato in consiglio dei ministri che intende collaborare per favorire transizione di questo file così importante”.

Una collaborazione, sottolinea Ciriani, che sarà “sicuramente gratuita e nell’interesse dell’Italia”.