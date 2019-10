Catiuscia Marini pronta a entrare in Italia Viva

Catiuscia Marini, ex presidente della Regione Umbria con il Pd, non smentisce le indiscrezioni di stampa che la vorrebbero in procinto di passare a Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi.

“In futuro si vedrà”, ha detto oggi all’Ansa l’ex governatrice, costretta a dimettersi ad aprile scorso in seguito all’indagine sui presunti concorsi pilotati all’ospedale di Perugia.

Marini è attualmente una tesserata del Partito democratico e non è tra coloro che hanno partecipato alla Leopolda di Matteo Renzi, la convention organizzata a Firenze dal 18 al 20 ottobre scorso.

In questi giorni, dopo le elezioni regionali anticipate di domenica che hanno visto trionfare la candidata di centro destra Donatella Tesei, Marini si è limitata a fare gli auguri alla neo presidente su Facebook, senza commentare ulteriormente l’esito del voto.

“Oggi sono una libera cittadina” ha detto ancora Marini, “e valuterò che fare nel 2020”.

La vicenda politica che ha coinvolto Catiuscia Marini ad aprile scorso è stata segnata da diversi contrasti con i vertici locali e nazionali del Pd, con cui l’ex presidente ha governato la regione per due legislature prima di dimettersi.

Marini aveva accusato il Pd di averla “scaricata” bruscamente per motivi di consenso e perché donna.

