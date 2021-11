Le carte sull’inchiesta Open: il meglio tra chat, email e appunti dei renziani

Le manovre sulla tv, gli scambi di messaggi con la British American Tobacco, il piano per la macchina del fango

BIANCHI-LOTTI

“134.900 euro?! Ma ha perso la testa?”.

“Non ho parole”

(chat Bianchi-Lotti sul volo privato affittato da Renzi per gli Usa)

MAGGIONI

“Ticket Del Brocco/Maggioni? Del Brocco è una buona soluzione per noi. Molto amico di Farina”

(appunto di Bianchi)

ORFEO

“In Rai accordo Agnoletti/Orfeo. Ma vanno verificate anche le virgole. Montare polemiche sempre, come per la sovraesposizione di Grasso”

(mail di Renzi a Carrai)

LA7

“Sguardo particolaresu Gruber, Floris,Formigli, Giletti, Minoli.Chiedere di verificareistituti di sondaggi”

(mail di Renzi a Carrai)

CHIRICO

“La Chirico scrive domani sul Foglio del caso Consip. L’ha sollecitata M. Mi chiede se hai elementi da darle che ti scagionano, tipo non ho mai incontrato Romeo”

(messaggio di Bianchi a Lotti)

FUNICIELLO

“Sono stato da Funiciello, che ha lavorato ventre a terra”

(messaggio del senatore Pd D’Alfonso ad Alfonso Toto: si parla di un emendamento favorevole alla Toto Costruzioni. Funiciello, all’epoca capo staff del premier Gentiloni, è oggi capo gabinetto di Draghi).

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui