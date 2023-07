Un aumento di quasi 1300 euro al mese per i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera. Si tratta di una indennità aggiuntiva pari a quella già erogata ai presidenti di commissione, pari a 2.226,92 euro lordi al mese, 1269,34 euro netti. Lo ha deciso l’Ufficio di presidenza di Montecitorio con una delibera, come riporta l’Ansa. L’indennità arriverà anche per i presidenti delle componenti del gruppo Misto, ma ridotta alla metà.

Per il 2023 l’indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Dal 2024 l’indennità sarà erogata direttamente dalla Camera. Le risorse necessarie saranno prelevate dal contributo concesso ai gruppi parlamentari e quindi, viene spiegato, l’operazione è ad invarianza di spesa rispetto al bilancio complessivo di Montecitorio. In sostanza, dunque, non ci saranno spese aggiuntive.

Come riporta il Corriere, Pd, Avs e Iv con il deputato Roberto Giachetti si sono astenuti sulla decisione di aumentare le indennità. Gli altri gruppi parlamentari, M5s e centrodestra, riferiscono diverse fonti sia di maggioranza che di opposizione, hanno votato a favore.