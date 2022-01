“Un’assurdità priva di basi scientifiche, che rischia di mandare al collasso un settore che dà lavoro ad oltre 15mila persone, la maggior parte giovani under 35. Mentre in tutto il mondo si parla di legalizzazione della cannabis e riduzione del danno, da noi si pensa a far tornare il proibizionismo. Davvero ridicoli”. Il segretario nazionale di Sinistra Italianacommenta così la notizia – anticipata in esclusiva da TPI – delle nuove regole sulla produzione votate il 12 gennaio dalla Conferenza Stato-Regioni, che rendono la cannabis light nuovamente illegale.