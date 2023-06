Camera, per la prima volta una deputata allatta un neonato in aula

Per la prima volta nella storia del parlamento italiano, una deputata è entrata a Montecitorio con un neonato in braccio e lo ha allattato mentre seguiva i lavori. Si tratta di Gilda Sportiello del Movimento 5 stelle. La 36enne, accolta da un applauso unanime, si è seduta nella parte alta dell’emiciclo e ha partecipato alla votazione finale del decreto legge in materia di pubblica amministrazione. Poi ha allattato il suo bimbo di appena due mesi, avuto con il collega pentastellato Riccardo Ricciardi.

“Oggi si compie un passo importante, soprattutto perché rappresenta un precedente e un messaggio per il paese e per tutte le donne: da oggi in avanti, se le massime istituzioni italiane permettono alle lavoratrici di allattare sul posto di lavoro, a nessuna donna, qualsiasi sia la sua professione, potrà più essere negato questo diritto”, ha detto Sportiello in una nota. “Nessuna mamma dovrà più essere costretta a interrompere l’allattamento per tornare al lavoro. È fondamentale che questa resti solo ed esclusivamente una scelta della donna”.