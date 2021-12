Calenda pronto a sfidare Conte nel collegio di Roma 1: “I 5 Stelle hanno devastato la Capitale”

Dopo Renzi, che ha espresso contrarietà all’ipotesi che l’ex premier Conte venga candidato, con l’appoggio del Pd, alle elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri, entra in scena Carlo Calenda. Il leader di Azione ha dichiarato ad HuffPost che si presenterà alle elezioni suppletive contro Giuseppe Conte, qualora l’ex premier accettasse la candidatura nel collegio di Roma 1.

In mattinata il leader di Azione ha scritto su Twitter in polemica col Pd: “Perché il Pd ed Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la prima lista con il 31%. Da settimane chiedo un confronto senza pregiudiziali. Nessuna risposta. Quello che gli interessa sono sempre e solo i 5S. Peccato”.

Sempre su Twitter, Calenda ha aggiunto: “I 5S hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dove hanno fatto uno scempio. Basta 5S”.