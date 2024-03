Flavio Briatore: “Nel governo ci sono ministri incapaci”

Flavio Briatore promuove la premier Giorgia Meloni ma boccia la squadra di ministri: “C’è gente che non è preparata ad avere un incarico così importante”, osserva l’imprenditore, intervistato durante il programma tv ReStart, su Rai 3.

Secondo Briatore, che non ha mai nascosto la sua simpatia politica per la destra, “a livello internazionale, all’estero, Giorgia Meloni è molto ben vista”, ma, sottolinea, “ogni giorno ne succede una ed è difficile lavorare quando hai anche i tuoi che non sono magari all’altezza della situazione”.

“Ci sono dei ministri che non sono adatti a fare il ministro”, attacca l’imprenditore, che fra le altre sue attività è titolare dell’esclusivo stabilimento balneare Twiga, a Forte dei Marmi, di cui fino al 2022 era socia anche Daniela Santanchè, attuale ministra del Turismo.

“C’è gente che ha lavorato in altri settori”, prosegue Briatore: “Gente che improvvisamente viene alla ribalta perché ha preso un mucchio di voti però non è gente che può gestire delle situazioni”.

E ancora: “Non sono capaci per mancanza di esperienza, però credo che Giorgia Meloni lavori molto e dovrebbe avere più aiuto dalla truppa, perché il team lo fai con tutta gente che spinge nella stessa direzione”.

LEGGI ANCHE: Con Meloni più voli di Stato: la classifica dei ministri che ne usano di più