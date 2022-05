Bonus da 200 euro: esclusi chi percepisce il Reddito di cittadinanza

Cambia ancora il bonus una tantum da 200 euro che verrà dato a dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi (ma dovrebbe riguardare anche i disoccupati) per contrastare gli effetti dell’inflazione e del caro bollette. Il beneficio, in particolare, è previsto per chi ha un reddito annuale inferiore a 35mila euro lordi. Un provvedimento da 14 miliardi di euro, finanziato in gran parte con il prelievo straordinario degli extra profitti delle aziende energetiche. Secondo l’ultima bozza del decreto, dall’incentivo dovrebbe essere esclusa una categoria: i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il bonus arriverà a luglio, probabilmente direttamente in busta paga, con un anticipo da parte dei datori di lavoro, mentre per i pensionati interverrà l’Inps. Per i lavoratori autonomi invece verrà creato un fondo ad hoc. Il bonus non si applica invece ai rapporti di lavoro domestico. Per ottenerlo non sarà necessario presentare una domanda, ma verrà riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro, che verificano in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no, provvedendo eventualmente al recupero dell’importo. Nel decreto, infine, è previsto un bonus di massimo 60 euro per gli abbonati ai mezzi pubblici, per lavoratori ma anche studenti con un reddito che non supera i 35mila euro. L’incentivo, si legge nella bozza, avrà il nome del titolare, potrà essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento e non sarà cedibile.