Bonus 200 euro: ecco quando arriverà l’assegno

“Un assegno ‘flat’, uguale per tutti coloro che guadagnano poco”. Così il presidente del consiglio Mario Draghi ha descritto il nuovo bonus da 200 euro, previsto dal decreto Aiuti approvato lunedì scorso.

Di cosa si tratta?

Il bonus da 200 euro è un aiuto “una tantum” destinato ai lavoratori che percepiscono redditi bassi, in risposta all’inflazione arrivata ai massimi degli ultimi decenni. “Non può che essere il primo passo per sostenere un anno complicatissimo”, ha dichiarato il segretario della Cgil Maurizio Landini.

Chi può chiederlo?

Il bonus è destinato a tutti i lavoratori e i pensionati che hanno un reddito sotto i 35 mila euro, compresi dipendenti e autonomi. Sono esclusi tuttavia i percettori del reddito di cittadinanza. Secondo il ministro dell’Economia Daniele Franco, in totale si tratta di 28 milioni di persone.

Ai lavoratori dipendenti, il bonus arriverà direttamente in busta paga, probabilmente alla fine di giugno. Per i pensionati sarà l’Inps a corrisponderlo, con la pensione del primo luglio. Per i lavoratori autonomi invece, le modalità sono ancora da definire. Secondo Franco, il bonus arriverà a tutti gli aventi diritto ”tra giugno e luglio, compatibilmente coi tempi tecnici”.

Un’ipotesi, per i lavoratori autonomi, è di far compilare la domanda online come avvenuto per i “ristori” rilasciati durante l’emergenza Covid, erogati dall’Agenzia delle entrate. In questo caso il pagamento potrebbe essere rilasciato solo dopo la verifica dei requisiti, come avvenuto con il decreto Sostegni, del 2021, rendendo incerti i tempi per l’erogazione.