Pd, M5S e sinistra insieme: così è nato il laboratorio politico dell’unità

In questa tornata di elezioni amministrative, c’è una città a cui il centrosinistra guarda con la speranza di trovare una risposta alla sua perenne e accidentata ricerca d’identità. È Bologna, l’unico tra i grandi comuni al voto in cui è stata costruita una coalizione larghissima: a sostegno di Matteo Lepore ci saranno infatti Pd, Movimento Cinque Stelle, i partiti di sinistra (nessuno escluso), persino i renziani con la lista di Isabella Conti, sindaca di Italia Viva uscita sconfitta dalle primarie (dove però ha preso il 40 per cento). “Può essere un nuovo Ulivo, un campo largo in grado di fare da apripista per un progetto nazionale”, ci spiega Luigi Tosiani, segretario del Pd bolognese. Lo schema è quello del Conte bis, la proiezione è alle politiche del 2023, in cui proprio Conte e Letta sperano di riuscire a saldare una coalizione ampia per frenare la corsa di Lega e Fratelli d’Italia. Intanto, bisogna cominciare da Bologna, studiando il modello che ha permesso di mettere d’accordo tutti…

