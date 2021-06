Lite al mercato, a Bologna, tra due dei candidati alle primarie del centrosinistra per le amministrative in programma a ottobre , Matteo Lepore, esponente del Pd, e Isabella Conti, sindaca renziana di San Lazzaro che correrà con una lista civica.

“Tu mi infami con attacchi personali”. “Non dire cosí, sono mesi che mi attacchi”. “Tu ledi la mia onorabilità, mi ferisci”. “Perchè sei venuta qui a litigare? Parliamo di Bologna”: questo lo scambio di battute tra i due sfidanti, andato in scena al mercato di via Capitini, dove entrambi si sono ritrovati per fare campagna elettorale.

Tema centrale dello scontro le allusioni ad “alcuni imprenditori” a sostegno della candidata che, secondo Lepore, attuale assessore della giunta Merola, avrebbero chiesto di “non rispettare il contratto di lavoro nazionale” all’interno delle proprie aziende. “Fidati di me, te ne parlerò in privato”, dice Lepore, e ricorda alla candidata ex Italia Viva gli attacchi che lei gli ha rivolto nelle ultime settimane.

Al bisettimanale “Quindici”, la sindaca di San Lazzaro ha definito l’avversario dem “Senza spina dorsale” e l’autonomia necessaria a ricoprire la carica di primo cittadino di Bologna. Le scene della lite, riprese dai presenti, hanno subito circolato sui social. Dopo l’incontro al mercato Conti ha pubblicato il suo videomessaggio in cui chiede a Lepore di chiederle scusa.