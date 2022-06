Bollette, nuovo decreto contro il caro energia. Draghi: “Evitati aumenti fino al 45%”

Il governo ha dato il via libera al decreto Bollette, che conferma anche per il terzo trimestre aiuti a famiglie e imprese per limitare i rincari record delle bollette di luce e gas. Il provvedimento, approvato oggi dal consiglio dei ministri, prevede uno stanziamento di poco più di 3,3 miliardi di euro oltre a un prestito di 4 miliardi di euro al Gestore dei servizi energetici (Gse) per aumentare gli stoccaggi di gas naturale.

Anche per il terzo trimestre di quest’anno, il decreto ha confermato l’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette e la riduzione al 5 percento dell’Iva sulle bollette del gas.

Inoltre, è stato confermato il bonus sociale per le famiglie a basso reddito, con sgravi per mantenere inalterata la spesa di chi ha diritto all’agevolazione.

Secondo Mario Draghi, l’approvazione del decreto ha scongiurato “un disastro”, con “rincari fino al 45% senza questo intervento”. Tra i principali obiettivi del provvedimento, c’è anche l’aumento degli stoccaggi. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, il governo intende arrivare a una percentuale di riempimento degli stoccaggi del 90%. “Oggi siamo al 57%”, ha detto oggi in conferenza stampa Garofoli, ma “l’andamento di riempimento negli ultimi giorni è in crescita”. “In questa prospettiva, il decreto legge stanzia un finanziamento, un prestito significativo di 4 miliardi perché Gse possa concorrere con altri operatori a finalizzare questo obiettivo di sicurezza energetica nazionale”, ha aggiunto.