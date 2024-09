Boccia attacca Sangiuliano: “Te l’ho già detto ieri al telefono, non storpiare la realtà per coprire chi non lo merita”

Maria Rosaria Boccia rende pubblico di aver avuto nelle ultime ore una telefonata con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e lo accusa pubblicamente di “storpiare la realtà per coprire” qualcuno.

“Te l’ho detto ieri pomeriggio al telefono e te lo ripeto stamattina: sono pronta ad applaudirti se la smetti di storpiare la realtà per coprire gente che non merita i tuoi sani valori: lealtà, rispetto, responsabilità”, scrive la donna in una delle sue ultime storie su Instagram.

Boccia aggiunge un post scriptum: “Gradirei non leggere più dichiarazioni inesatte da una persona che stimo e voglio bene. Al momento non commento le dichiarazioni che ho letto sul quotidiano La Stampa“.

Il riferimento è al retroscena a firma Niccolò Carratelli pubblicato oggi sul quotidiano torinese, in cui si riportano presunte confidenze fatte dal ministro Sangiuliano ad amici e collaboratori. Stando alle parole riportate sul giornale, Sangiuliano ammette di aver avuto una relazione con la donna e spiega che sarebbe stata questa la ragione per cui la nomina di Boccia a consigliera del ministro non è andata in porto: Boccia, avrebbe detto Sangiuliano, “aveva il curriculum e le carte in regola per svolgere quel ruolo, ma quando la nostra reciproca stima professionale è diventata un fatto privato, io per primo ho ritenuto di dover fermare tutto”.

Il sito Dagospia riporta l’articolo de La Stampa sintetizzando: “Genny Delon [il modo in cui il sito si riferisce ironicamente a Sangiuliano, ndr] ammette la relazione: Quando la nostra storia è andata oltre ho scelto di bloccare la nomina”. Nelle sue storie su Instagram, Boccia bacchetta Dagospia scrivendo “Il ministro non ha dichiarato questo” e riportando l’esatto virgolettato di Sangiuliano.

