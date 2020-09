Boccia a TPI: “Salvini presidente Conferenza Stato-Regioni? Mi invita a nozze”

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di 20 minuti dopo il voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari.

Salvini che rivendica la presidenza della conferenza Stato-regioni per la Lega? “Mi invita a nozze – ha detto il ministro a TPI – Gli vorrei dire: la Conferenza è il cuore delle istituzioni. In questo momento ci sono 14 regioni di centrodestra, 5 di centrosinistra. Bonaccini ha lavorato benissimo e ha riconoscerglielo sono soprattutto i presidenti di centrodestra. La conferenza ha salvato il Paese nella gestione Covid, Salvini non so se capisce questa dinamica”. Poi Boccia ha aggiunto: “Garantisco che il disegno di legge quadro presto approderà in Consiglio dei Ministri”.

Di seguito l’intervista-video completa:

Leggi anche: 1. Boccia a TPI: Assistenti civici? Aiuteranno anziani e malati, altro che guardie venezuelane / 2. Il ministro Boccia a TPI: “Sta partendo l’esercito più utile di questa crisi: quello dei volontari sanitari”

