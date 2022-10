Il ritorno di Bettini: a novembre un nuovo libro sulla sinistra. Prove di dialogo tra Conte e il Pd

È pronto per andare in stampa il nuovo libro di Goffredo Bettini. Il dirigente dem analizza le ragioni storiche della sconfitta della sinistra e si interroga sul suo futuro. Una parte del volume è dedicata alla ricostruzione dell’ultima fase della politica italiana, dalla nascita del governo giallorosso al risultato delle elezioni politiche. Non mancano autocritica e retroscena inediti.

Bettini affronta anche il tema delle cause della guerra in Ucraina, in modo originale e condannando l’assenza di un ruolo dell’Europa. La presentazione sarebbe già stata fissata per il prossimo 11 novembre in una grande sala della Capitale. Tra i relatori, hanno già confermato Andrea Orlando e Giuseppe Conte, oltre all’autore. Per il leader del M5s sarà la prima occasione pubblica di dialogo con due importanti dirigenti del Pd dopo il voto del 25 settembre scorso.