Bersani, De Petris, Galliani: ecco chi non si ricandiderà per il Parlamento

“L’ho detto a chi mi chiede di ripensarci, perché me lo chiedono, io posso spingere il carretto ma a portarlo ora dovete pensarci voi”: Pierluigi Bersani non sarà in lista con il “suo” Articolo Uno. Che è peraltro tornato nelle file dem: i bersaniani corrono con il Pd. Bersani dà l’addio al Parlamento. Stanchezza? “Mica è obbligatorio essere parlamentare per fare politica…”. La corsa si ferma qui. Come del resto non si ricandida Loredana De Petris, capogruppo del Misto a Palazzo Madama, un punto di riferimento ambientalista da quando nel 1989 è tra i fondatori dei Verdi Arcobaleno. Dopo vent’anni di Parlamento, De Petris sembra decisa a continuare le battaglie fuori, amareggiata certo da come si sia arenato il progetto politico giallo-rosso.

Nel centrodestra si assiste all’addio di Adriano Galliani, braccio destro per lo sport di Berlusconi. “Senato addio”, ha fatto sapere, sull’onda tra l’altro dei successi del Monza in serie A, soddisfatto della vita dedicata al calcio e, occasionalmente, alla politica forzista. Tra gli stop c’è quello di Stefania Pezzopane, sfidante sconfitta alle amministrative a L’Aquila, deputata. Sempre tra i dem, non si ricandida per sua scelta Laura Cantini, né l’ex presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli, così come il piemontese Mino Taricco .