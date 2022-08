Berlusconi: “Ho ottenuto io i soldi del Pnrr”. La replica di Conte: “Non lo ricordo con me a Bruxelles”

Silvio Berlusconi: “Ho ottenuto io i soldi in Europa del Pnrr”

“Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per il Pnrr”: lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una delle “pillole elettorali” pubblicate sul suo profilo Facebook.

“Queste elezioni non sono come le precedenti: il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse, quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Pnrr per ricostruire la nostra economia dopo i danni causati dalla pandemia” ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio.

Le affermazioni di Berlusconi sul Pnrr, ottenuto dall’allora premier Giuseppe Conte a capo della coalizione giallorossa e riscritto successivamente dal governo Draghi, hanno ovviamente provocato le reazioni degli avversari politici, a partire dallo stesso Conte che sui social ha così replicato: “Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all’alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall’Europa in Italia nel 2020. Ricordo invece Forza Italia, come altri, chiedere il Mes, la troika e altre misure lacrime e sangue”.

Il leader del Pd, Enrico Letta, invece, si è limitato a ricondividere il video di Berlusconi aggiungendo un laconico commento: “Disse chi ha mandato a casa il Governo Draghi”.