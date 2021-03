Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì mattina

L’ex premier Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale dal mattino di lunedì 22 marzo 2021 per “problematiche di salute” non meglio precisate. Lo ha reso noto oggi, mercoledì 24 marzo, il suo avvocato, Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter, in svolgimento alla Fiera di Milano.

“Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato”, ha spiegato il legale.

A metà gennaio Berlusconi, 84 anni, era stato ricoverato un paio di giorni all’ospedale del Principato di Monaco per controlli urgenti legati a problemi cardiaci. In precedenza, a settembre 2020, il leader di Forza Italia era stato contagiato dal Covid-19, da cui era poi guarito dopo alcune settimane all’ospedale San Raffaele di Milano.

La sua ultima apparizione in pubblico risale al 9 febbraio scorso, quando il Cavaliere aveva guidato la delegazione di Forza Italia nelle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Tre giorni fa, domenica 21 marzo, Berlusconi ha pubblicato sui suoi social un video-messaggio nel quale elogia l’operato del Governo guidato dall’ex presidente della Bce.

Accelerazione sui vaccini, ristori, risarcimenti per le aziende, abolizione dei codici ATECO, congedi parentali e contributo per le baby sitter sono i primi passi concreti del governo sulla strada giusta, quella indicata da Forza Italia. Il videomessaggio.https://t.co/kYsFuJIwkG — Silvio Berlusconi (@berlusconi) March 21, 2021

