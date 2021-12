Berlusconi strizza l’occhio al M5S: “Ha dato voce a disagio reale che merita rispetto”

Berlusconi: “M5S ha dato voce a disagio reale che merita rispetto”

Dopo l’elogio al Reddito di cittadinanza, Silvio Berlusconi torna a riservare parole dolci per il M5S dichiarando che il Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio ha “dato voce a disagio reale che merita rispetto”.

In un’intervista a Milano Finanza, infatti, il Cavaliere ha affermato: “Il voto al Movimento Cinque Stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva però da motivazioni tutt’altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia”.

“I Cinque Stelle non sono riusciti a dare una rappresentanza a questa Italia, ma hanno dato voce ad un disagio reale, che merita rispetto, attenzione, ed anche delle risposte”.

“La parola moderati – ha spiegato Berlusconi – si presta a un equivoco. I moderati non sono coloro che non hanno opinioni forti, convinzioni profonde, passioni civili intense: sono coloro che con razionalità e concretezza, con rispetto degli altri e spirito critico, manifestano le loro convinzioni e sulla base di queste scelgono”.

Parole al miele, che, oltre a provocare qualche reazione ironica sul web, sono state percepite dagli addetti ai lavori come un tentativo del Cavaliere di ingraziarsi i 5 Stelle in ottica Quirinale.

Le dichiarazioni di Berlusconi sono state commentate anche dal leader del M5S, Giuseppe Conte, che ha dichiarato: “Apprezzo il cambio di rotta di Berlusconi sul Movimento ma non sarà lui il candidato del M5s: per la figura del capo dello Stato noi abbiamo altri obiettivi”.