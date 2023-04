Berlusconi, l’ultimo bollettino sulle sue condizioni: “Lento ma progressivo miglioramento”

“Il quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi appare in lento, ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo”: i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, che hanno preso in cura il leader di Forza Italia nell’Ospedale San Raffaele di Milano, hanno compilato oggi un bollettino medico con un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex cav.

Si tratta del diciassettesimo giorno nella struttura per Berlusconi, trasferito domenica dal reparto di terapia intensiva a quello di degenza ordinaria. Ricoverato il 5 aprile per una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, il leader degli azzurri ha visto la sua salute migliorare gradualmente, gli specialisti che lo tengono in cura fanno trapelare un cauto ottimismo ma non si sbilanciano sui tempi di dimissione.