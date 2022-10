La nuova vita dei deputati non rieletti, l’ex 5 Stelle Battelli: “Apro un bar e lo chiamo Montecitorio beach”

L’ex deputato Battelli: “Apro un bar e lo chiamo Montecitorio beach”

“Montecitorio beach”: potrebbe chiamarsi così il bar che Sergio Battelli, ex deputato dei 5 Stelle con la passione per la musica non rieletto in Parlamento, sogna di aprire a Barcellona.

A rivelarlo è lo stesso ex onorevole al Corriere della Sera, che svela quale sarà la vita dei deputati non rieletti al di fuori dal Parlamento.

Battelli, che è stato nel 2018 con il Movimento 5 Stelle, alle recenti elezioni del 25 settembre si era candidato con Impegno Civico, il partito fondato da Luigi Di Maio in collaborazione con Bruno Tabacci che alle politiche si è fermato allo 0,6 per cento.

L’ex deputato, che nel frattempo ha appena inciso il suo nuovo singolo “3 is a magic number”, ha svelato che da sempre sogna di aprire un chiringuito a Barcellona.

“Lo chiamerò Montecitorio beach” racconta sorridendo Battelli, fedelissimo di Luigi Di Maio, il quale, nel frattempo, si è dimesso da segretario nazionale di Impegno Civico.

E proprio l’ex ministro degli Esteri, secondo alcuni retroscena, potrebbe “impegnarsi con un’azienda di consulenze e relazioni istituzionali grazie all’esperienza acquisita in questi anni alla Farnesina”.