Basilicata, Pittella: “Per Pd e M5s dovevamo morire come gli ebrei”

“Per Pd e M5S dovevamo morire come gli ebrei”: sono le dichiarazioni shock di Marcello Pittella in un audio inviato ai suoi sostenitori in cui motivava la scelta di Azione di sostenere il presidente uscente in Basilicata, Vito Bardi.

“C’è proprio un’azione a far male, a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono uno che deve morire” afferma Pittella nell’audio.

Pittella, ex governatore della Basilicata per il centrosinistra e referente di Azione nella Regione, si è poi scusato: “Giorni di stress e tensione emotiva hanno generato una ingiustificata e totalmente non voluta iperbole in un audio privato. Parole che ho usato per rappresentare il modo in cui, dopo aver governato la Regione per il centrosinistra con dignità e onore, siamo stati trattati. Sono profondamente dispiaciuto per l’accaduto e mi scuso con chi può essersi sentito offeso”.

Pd e M5S, intanto, ha raggiunto l’accordo sul nome di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera. “Sono soddisfatto per la fiducia che mi hanno dato i partiti e i movimenti civici – ha commentato Marrese – Ho detto subito sì con determinazione alla richiesta dei miei cittadini, agricoltori e imprenditori che mi hanno chiesto di impegnarmi in prima linea dopo l’esperienza da sindaco e da presidente della provincia di Matera e anche dopo aver portato a casa concretezza nel lavoro fatto”.