Bandecchi: “Un uomo normale guarda il culo di una donna e ci prova”

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi colpisce ancora: il primo cittadino, infatti, si è esibito in uno show omofobo e sessista nel corso del consiglio comunale, in cui, peraltro, si stava discutendo l’emendamento di un atto di indirizzo sul contrasto della violenza di genere.

“Un uomo normale guarda il culo di una donna e forse ci prova: se ci riesce se la tromba, altrimenti torna a casa. Offendetevi quanto ca..o vi pare, questa è la mia idea” ha dichiarato Bandecchi sollevando un polverone. I consiglieri di opposizione, definiti “topi” dal sindaco, hanno infatti abbandonato l’aula per protesta.

Tutto è iniziato con un’intervista rilasciata da Bandecchi a Fanpage in cui il sindaco dichiarava: “Lei ha mai tradito la sua fidanzata? Deve cominciare a tradirla, sennò non è uno normale, prima o poi la ammazza”.

Parole ripetute dalla consigliera Cinzia Fabrizi con Bandecchi che ha replicato: “Io ritengo che dovete decidere se fate qualcosa contro di me, scrivete che frasi ho detto, e io vi risponderò perché le ho dette anche se so che tutti gli italiani normali, sani di mente, mi hanno capito e tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo è vero che l’Italia è piena di imbecilli e capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico una per una. Un uomo normale guarda il bel culo di un’altra donna e forse ci prova anche poi se ci riesce se la tromba anche, se non ci riesce se ne torna a casa”.

“Ora offendetevi quanto ca..o volete ma questa è una mia idea. Ora dovete decidere se votare un emendamento sulla violenza di genere o no. Non stiamo qui a fare le indicazioni su cosa pensa un uomo o una donna, io penso quello che mi pare. Non ho mai ammazzato nessuna donna, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne. Se volete fare qualcosa sulla violenza di genere, bene. Sennò Alternativa Popolare è libera di scegliere cosa votare: io voterò contro questo emendamento perché a me, voi, non dovete insegnare nulla, sia di destra che di sinistra. E ribadisco che le persone normali hanno capito cosa volevo dire”.