TPI Fest 2024: il racconto della prima serata attraverso le immagini più significative | FOTO

TPI Fest 2024: le immagini della prima serata | FOTO

Da Elena Basile ad Alessandro Di Battista: sono solo alcuni degli ospiti che hanno animato la prima serata del TPI Fest 2024, in programma per il terzo anno consecutivo alla “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla, a Bologna.

Una serata ricca di dibattiti ed interventi, come quello dell’ex ambasciatrice Elena Basile o dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista senza dimenticare il ricordo del sociologo Domenico De Masi attraverso il libro Conversazioni sul Futuro.

