Ballottaggi elezioni comunali 2024, i risultati

Il centrosinistra vince a Bari, Firenze, Perugia, Cremona e Potenza, il centrodestra trionfa a Lecce e Rovigo: è quanto emerge dai risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2024.

Sono 105 i Comuni nei quali si è reso necessario il ballottaggio dopo il primo turno, 5 i capoluoghi di regione coinvolti: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza. Bassa l’affluenza: a votare, infatti, sono andati meno del 50% degli aventi diritto: 47,71% per la precisione.

Mentre in alcuni Comuni lo scrutinio è ancora in corso, emergono già i primi verdetti: il centrosinistra vince a Firenze dove Funaro si impone con il 60%, a Bari con Leccese che ottiene il 70 per cento, a Perugia, Potenza e Cremona dove il candidato di centrosinistra si impone per appena 191 voti.

Il centrodestra, dal canto suo, strappa Rovigo al centrosinistra e si impone a Lecce, Campobasso e Caltanissetta.