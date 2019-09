Atreju 2019, oggi ospiti Conte e Orban: la diretta LIVE dall’Isola Tiberina

Atreju 2019, ospiti Conte ed Orban: la diretta LIVE dall’Isola Tiberina (Roma)

Oggi, sabato 21 settembre 2019, è la seconda giornata di Atreju 2019, kermesse dove parteciperanno il premier Giuseppe Conte e il primo ministro ungherese Viktor Orban. TPI seguirà LIVE i loro interventi. Di seguito la diretta dell’evento di oggi:

ATREJU 2019 DIRETTA LIVE

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà il primo grande ospite della giornata della kermesse organizzata a Roma, sull’Isola Tiberina. Il suo intervento, un’intervista condotta dal giornalista e conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa, è previsto alle ore 11,30.

Il presidente ungherese Viktor Orban, interverrà invece alle ore 15,30 e verrà intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Tra i due leader diversi altri ospiti della politica italiana come l’ex presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Atreju 2019: cosa è, organizzazione

L’incontro giovanile che si svolge ogni anno dal 1998 nel mese di settembre, quest’anno sarà ospitato sull’isola Tiberina. Nata come festa ufficiale dell’organizzazione giovanile Azione Giovani, dal 2009 è diventata la festa di Giovane Italia e dal 2013 è organizzato da Fratelli d’Italia.

Alla seconda giornata della tradizionale festa della destra italiana parteciperanno nomi di grande rilievo, come il premier Giuseppe Conte, che sarà intervistato questa mattina alle ore 11,30 da Bruno Vespa.

La ventiduesima edizione della kermesse organizzata da Fratelli d’Italia quest’anno si tiene all’Isola Tiberina di Roma.

La tre giorni di Atreju iniziata venerdì 20 settembre 2019, terminerà domenica all’ora di pranzo con il discorso conclusivo di Giorgia Meloni e lo spettacolo di paracadutismo acrobatico, che farà scendere dal cielo una grande bandiera tricolore di 180 metri quadri.

Quest’anno il primo ospite è stato il leader della Lega, Matteo Salvini.

Matteo Salvini alla Festa di Fratelli d’Italia Atreju 2019

La giornata di ieri è stata scandita soprattutto dalle parole del premier che, nel tardo pomeriggio di venerdì 20 settembre, è intervenuto, in qualità di ospite, alla Festa di Fratelli d’Italia Atreju 2019, Matteo Salvini. Il segretario della Lega non si trattiene quando deve esprimersi sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Io un voltagabbana così nella mia vita non l’ho mai conosciuto”, è stato il commento di Salvini.

Oggi sarà la volta del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, impegnato nel faccia a faccia “L’Italia nel mezzo tra paura e speranza” con il vicedirettore dell’ Huffington Post Alessandro De Angelis.

Non mancheranno nemmeno i temi di attualità e di cronaca che hanno tenuto banco negli ultimi mesi. Ad aprire la giornata di sabato, alle 10, sarà il dibattito “Angeli e Demoni, testimonianze dall’inferno di Bibbiano e del Forteto”, moderato dal direttore de Il Tempo Franco Bechis.

