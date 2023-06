Onorevole Benifei, lei ha fatto votare il Pd a favore di Asap malgrado la richiesta della segretaria Schlein.

«Scherza?».

È quel che è accaduto. Avete votato a favore: i Paesi membri potranno usare i fondi europei per comprarne munizioni ed armamenti.

«Noi non eravamo d’accordo!».

Avete votato sì!

«Presentando emendamenti per cancellare questa possibilità».

Sapevate già che non sarebbero passati. E lei ha dato indicazione per il sì contro il parere della Schlein.

«E chi lo dice, scusi?».

La sua collega Laureti, che è in segreteria, non ha votato la risoluzione, come aveva chiesto la segretaria.

«Voto di coscienza. La Schlein ha partecipato alla riunione del gruppo e non ci ha chiesto voti contrari. Tutto il gruppo socialista ha votato come noi. Siamo in linea con il Pse e la Schlein».

La trovo geniale, e le leggo le parole della Schlein: «È inammissibile che si usino fondi di coesione e Pnrr per armi e munizioni».

«Non è così! Non è così!».

Sono le parole testuali, e lei lo sa bene.

«Lei omette la prima parte! La Schlein, e noi con lei, ha detto che il Pd è a favore della resistenza ucraina e che crede che quella battaglia vada sostenuta in ogni modo. Ci ha autorizzato».

Mi scusi ma, se la segretaria dice «è inammissibile», lei vota a favore?

«Ripeto: abbiamo presentato emendamenti che sono stati bocciati».

E ora?

«Chiediamo al Governo di non usare quei fondi».

Mi sfugge la logica. Prima autorizzate ad attingere a fondi sociali per le armi e poi dite alla Meloni: «Non farlo!». È un controsenso.

«Lo dice lei: Asap dà la facoltà di usare quei fondi, ma non obbliga a farlo».

Quindi lei autorizza ad andare a 200 all’ora in autostrada, ma poi dice: non correte.

«Non faccia lo spiritoso. Se a luglio il documento sarà ancora così, mi impegno a non votarlo».