Arianna Meloni e il caso Giambruno: “Secondo voi Giorgia come sta? Così ci fate prendere un sacco di voti”

Arianna Meloni e il caso Giambruno: “Ci fate prendere un sacco di voti”

Arianna Meloni difende la sorella Giorgia e attacca i giornalisti sul caso Giambruno. Intercettata dai giornalisti fuori dal teatro Brancaccio, dove nella giornata di ieri, domenica 22 ottobre, si è tenuta la festa di Fdi per celebrare l’anniversario della nascita del governo, la segretaria di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Se a voi sembra normale questo tipo di stampa… ragazzi ditemi voi, grazie per il lavoro che fate, perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti, questo non è giornalismo è pettegolezzo”.

E quando le chiedono come sta la premier, lei risponde: “Secondo voi come sta?”. La presidente del Consiglio ha disertato la kermesse del partito per stare con la figlia Ginevra.

Giorgia Meloni, però, ha inviato un videomessaggio in cui ha spiegato il motivo della sua assenza: “Mi dispiace non essere lì con voi, ma anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione” sono proprio i militanti di Fratelli d’Italia.

“Io sono fiera di quanto fatto, ho sempre camminato a testa alta. Il tentativo di indebolirci” ha raggiunto secondo Meloni “vette mai raggiunte prima. Testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto. Gli altri continuino a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto”.