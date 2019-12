La gaffe di Lucia Annunziata: “Coglioncino”. La reazione di Salvini

Matteo Salvini e Lucia Annunziata, uno davanti all’altra nella trasmissione domenicale di Rai 3 “Mezz’ora in più”, quando all’improvviso la giornalista incappa in una gaffe: “Ci spiega perché si è messo il coglioncino… il maglioncino a collo alto?”, chiede introducendo il tema del look che il leader della Lega ha scelto nelle ultime settimane.

Nonostante la Annunziata si sia corretta immediatamente e abbia cercato di soprassedere, l’errore non è sfuggito ai telespettatori. E così in pochi minuti, sul web, l’hashtag #coglioncino è entrato tra i trending topic. Decine di utenti hanno rilanciato la gaffe della direttrice dell’Huffington Post, chiaramente un lapsus dovuto alla vicinanza tra le parole “maglioncino” e “collo”, unite in una crasi dall’effetto dissacrante e virale.

Lo stesso Salvini, nel pomeriggio, ha deciso di tornare sull’argomento, mostrando anche una certa ironia. “Vi ripropongo la mia intervista da Lucia Annunziata su Rai Tre, dove ho risposto anche alla curiosità sul motivo del maglioncino che indosso. Spoiler: fa freddo!”, ha scritto sui suoi profili social il segretario della Lega.

Poco dopo, l’ex ministro dell’Interno ha rilanciato nuovamente l’intervista sui social, con una battuta: “Di fronte al #coglioncino di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio…… maglioncino”, con tanto di faccine sorridenti.

Così, mentre a suon di hashtag la gaffe di Lucia Annunziata è diventata un vero e proprio tormentone sul web, alcuni utenti hanno affermato che non si è trattato di un semplice errore, ma di un lapsus freudiano. Dicendo “coglioncino” la giornalista avrebbe proiettato su quella parola tutta la sua avversione nei confronti di Salvini. Lo stesso segretario del Carroccio, però, ha deciso di prenderla con un sorriso.

Ecco il video in cui la Annunziata dice “coglioncino” a Salvini:

Questa, invece, la reazione “impassibile” di Salvini:

Di fronte al “#coglioncino” di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile!🤣

Comunque orgoglioso del mio…… maglioncino😃 pic.twitter.com/ikIi4zGus8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 8, 2019

Potrebbero interessarti Berlusconi furioso con Francesca Pascale per l’endorsement alle sardine Dal Papeete alla Nutella: tutte le volte che Gualtieri ha irriso Salvini Firmano contro il Mes ma non sanno cosa sia: polemica su elettori Lega

Leggi anche:

Il vuoto politico di un leader che cambia outfit come un influencer

Salvini prova a trasformarsi in Bertinotti per sedurre l’Emilia-Romagna (di Luca Telese)

Matteo Salvini sfida il ministro Gualtieri: a gennaio duello in tv

Salvini risponde a Mattia Santori su TPI: “Il leader delle Sardine non sa cos’è la democrazia