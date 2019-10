L’Alto Adige non si potrà più chiamare così: abolito per legge il termine

È stato abolito il termine Alto Adige. D’ora in poi quell’area geografica al confine con l’Austria potrà chiamarsi solo “Provincia di Bolzano”. A stabilirlo è una legge regionale che cancella anche l’aggettivo “altoatesino”.

Resta invariato invece il vocabolo in lingua tedesca, Suedtirol. Il Consiglio provinciale di Bolzano lo ha stabilito con 24 Sì, un no e 5 astensioni. Hanno votato a favore Suedtiroler Volkspartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen, si sono invece schierati contro i consiglieri di L’Alto Adige nel cuore-Fratelli d’Italia e si sono astenuti PD, Verdi, Lega, Team Koellensperger. La Stf sostiene che il termine Alto Adige sia un termine fascista.

La legge n.30/19-XVI di iniziativa giuntale reca il titolo: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher ha commentato dicendo: “Credo che il Governo italiano non si permetterà di impugnare questa legge, l’impugnazione sarebbe un grave affronto, e comunque non ci sarebbero problemi davanti alla Corte costituzionale”.

Nella Costituzione italiana si parla di “Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol” e di “Provincia autonoma di Bolzano”.

La deputata di Forza Italia, Michaela Biancofiore si è scagliata contro la legge che ha definito “aberrante” e ha fatto appello al ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e al commissario del governo di Bolzano perché venga immediatamente impugnata dallo Stato.

“Un atto gravissimo di abolizione della toponomastica, un attentato vero e proprio alla Costituzione, il non plus ultra della insita finalità secessionistica che lo Stato italiano deve coralmente e trasversalmente fermare. Lasciar passare un tale affronto al sistema Paese – conclude – sarebbe come accettare che una minoranza nazionale che assuma il controllo del governo nazionale, abolisca il termine Italia”, continua Biancofiore.

