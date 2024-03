Alla Leopolda riecco Francesca Pascale: “Renzi erede di Berlusconi. È l’unico leader in campo”

La ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, e attuale moglie della cantante Paola Turci, è arrivata alla kermesse renziana alla stazione Leopolda. Pascale si è seduta in prima fila ad ascoltare gli interventi dal palco.

“Sono qui alla Leopolda perché sono una donna libera, perché sono una curiosa, perché non rappresento nessun partito e perché nessun partito mi rappresenta. Sono stata invitata qui da Matteo Renzi e questo mi ha riempito il cuore di gioia. Sono qui con grande curiosità ma anche con grande simpatia e affetto”. Ha detto Pascale a margine del suo arrivo alla kermesse renziana alla stazione Leopolda. Pascale aggiunge: “Se sarà l’erede di Berlusconi lo dirà il tempo ma credo che Matteo Renzi sia l’unico leader in campo e a portare avanti quel progetto fatto partire da Berlusconi. Di Renzi mi convince la tenacia, la forza, la passione politica e quella verve che difficilmente si incontra nei leader politici. Oggi la riconosco solo in lui”.

Pascale osserva che “c’è un passaggio di voti da Forza Italia a Italia viva. Parte della classe dirigente che fu di Forza Italia oggi si riconosce in Matteo Renzi. Campania, Lazio e Molise, ci sono molte regioni che vedono dirigenti che prevedono questo passaggio nelle loro carriere politiche, probabilmente perché anche loro come me credono che Matteo Renzi sia quel partito riformista-liberale che manca in questo Paese”.