Tombini asfaltati ad Agrigento per la visita di Mattarella: ora li cercano con i metal detector | VIDEO

Tombini asfaltati ad Agrigento: ora li cercano con i metal detector

È una vicenda surreale quella avvenuta ad Agrigento, in Sicilia, dove, in occasione della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella, sono stati asfaltati i tombini che ora vengono cercati dagli operai con i metal detector.

Il 18 gennaio scorso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione di Agrigento capitale italiana della cultura 2025, che si è tenuta al Teatro Luigi Pirandello. In occasione della visita del Capo dello Stato, sono state asfaltate in fretta e furia le strade con i lavori, costati 510mila euro di fondi regionali, che sono finiti il giorno precedente l’arrivo di Mattarella.

A causa delle tempistiche ristrette, sono stati asfaltati anche i tombini e parzialmente le griglie di scolo. Questo ha provocato anche diversi problemi alla rete idrica con alcuni quartieri che sono rimasti senza acqua. Per ripristinare la situazione ed evitare problemi in vista delle piogge, è partita la “caccia” ai tombini con i metal detector.

Per la vicenda il Codacons ha già presentato un esposto alla Corte dei Conti, per sospetto danno erariale. “Ci troviamo di fronte -dichiara Bruno Messina, avvocato e vicepresidente regionale dell’associazione dei consumatori – a episodi che evidenziano parecchie criticità nella realizzazione dei lavori pubblici, e che rischiano di configurarsi come uno spreco di risorse pubbliche e una violazione delle norme sulla sicurezza. Infatti, dalle segnalazioni ricevute, sembrerebbe che con l’asfalto siano stati coperti tombini e parzialmente anche griglie di scolo, che andranno ripristinate per evitare problemi durante le prossime piogge. Con questo esposto, quindi, vogliamo fare chiarezza e garantire che i cittadini abbiano risposte certe e rapide”.