Accordo Calenda-Renzi, è quasi fatta: “Si pensa a liste e simboli”

Accordo in dirittura di arrivo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda in vista delle elezioni del 25 settembre. Secondo quanto apprende LaPresse, sono in corso i contatti tra il leader di Azione e quello di Italia viva che dovrebbero sancire il nuovo patto centrista che li porterebbe a correre insieme alle politiche. Al lavoro gli sherpa dei due partiti che già in serata potrebbero chiudere anche il discorso in merito alle liste e ai simboli.

Non arrivano tuttavia conferme ufficiali da parte dei due partiti. Questa Calenda aveva confermato il dialogo con Renzi: “Ci stiamo parlando da ieri e ci riparleremo oggi. L’unica cosa importante è che ci sia chiarezza sui comportamenti. Ci parleremo in questi giorni e cercheremo di offrire all’Italia qualcosa che sia serio e netto con l’impegno di non candidare persone che non hanno competenze nel pubblico o nel privato, dobbiamo chiudere la stagione di Di Maio e Toninelli”.

“Quando abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato bene. In particolar modo durante il periodo in cui abbiamo condiviso responsabilità varie di Governo”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in un’intervista a Il Messaggero, parlando del segretario di Azione, Calenda. “Le idee in comune sono più vicine delle diversità metodologiche e caratteriali che ci separano – continua Renzi – Noi ci siamo posizionati sul Terzo Polo da subito. Se Azione ci sta, siamo pronti a ricominciare insieme, senza primogeniture ma puntando al bene dell’Italia. Io e Carlo insieme possiamo fare il botto”.