Aborto, Donzelli (FdI): “Ddl Gasparri? Non credo verrà approvato, in questo momento non serve”

“Abbiamo detto chiaramente che la 194 non è in discussione. Al massimo c’è una volontà di applicarla nella sua interezza e di dare un sostegno anche slegato al tema dell’aborto, a prescindere, alle donne che si trovano ad affrontare una gravidanza e sono in difficoltà”. Queste le parole di Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d’Italia, ad Agorà Rai Tre, sulla legge 194.

E alla successiva domanda se il ddl Gasparri vedrà luce risponde: “Non credo venga approvato con una maggioranza in questo Parlamento. Ma rispetto il diritto di Gasparri di presentarlo. Sinceramente non serve in questo momento in Italia una legge di questo genere”.