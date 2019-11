Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 4 al 10 novembre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 4 – 10 NOVEMBRE 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 4 al 10 novembre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta dall’inizio a metà novembre, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 4 – 10 novembre 2019

Cari Ariete, secondo Paolo Fox ci sono ottime prospettive in amore, grazie a Venere favorevole. Grandi progetti in vista, dunque, soprattutto per chi è in coppia da tempo. Se negli ultimi tempi ci sono stati scontri e tensioni con il partner, è il momento di appianarle e chiarirvi. Relazioni nate da poco possono diventare importanti. Sul lavoro avete tanta voglia di fare bene, presto otterrete ottimi risultati, ma spetta a voi prendere decisioni importanti.

Cari Toro, l’oroscopo settimanale si completa per voi un periodo davvero difficile e complicato. Venere non è più in opposizione, per cui potete finalmente rialzare la testa e chiarire eventuali scontri degli ultimi tempi. Questo mese di novembre, in generale, si apre sotto ottime prospettive per il vostro segno. L’opposizione di Mercurio vi invita però a stare attenti dal punto di vista economico. Non spendete oltre le vostre possibilità.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va dal 4 al 10 novembre 2019 vi invita ad essere particolarmente prudenti, specie in amore. Tra mercoledì e giovedì chi è in coppia potrebbe avvertire grande stanchezza e un calo del desiderio che di certo non farà piacere al vostro partner. Abbiate pazienza e se ci sono state tensioni chiaritevi per provare a risolverle. Le cose migliorano sul lavoro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari amici del Cancro, secondo Paolo Fox giornate molto positive rispetto ai mesi precedenti. Sul lavoro in vista nuovi accordi e collaborazioni, che potrebbero portarvi anche maggiori guadagni e introiti. In amore coltivate storie nate da poco, e che potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto positivo. Alcuni rapporti, specie con Capricorno e Ariete, vi provocano grande stress.

Cari Leone, imparate a mettere da parte l’orgoglio, che troppo spesso è stato un freno nelle vostre relazioni. Specie in amore, infatti, il consiglio è quello di riconoscere i vostri errori e chiedere scusa: il partner sicuramente apprezzerà. La Luna vi influenza positivamente e vi invita ad essere chiari in ciò che fate. Sul lavoro attenzione a Mercurio che vi può rendere parecchio nervosi: evitate litigi inutili.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 4 al 10 novembre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, tanta agitazione in questa settimana secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il vostro segno. Specie in amore siete stressati e particolarmente nervosi: il consiglio è quello di mantenere la calma per evitare inutili discussioni con il partner. Avete bisogno di maggiori certezze, in ogni ambito della vostra vita, per cui non prendete decisioni affrettate o se non siete sicuri di cosa state facendo. Sul lavoro le cose migliorano dalla seconda metà del mese.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici della Bilancia, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox sarà un periodo piuttosto altalenante per il vostro segno, con alti e bassi difficili da gestire. In amore alternate momenti di grande sicurezza nei confronti del partner e della vostra storia ad altri segnati da grandi dubbi e incertezze. Avete bisogno di maggiori certezze e di fare chiarezza innanzitutto con voi stessi. Buon recupero sul lavoro.

Cari Scorpione, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox che va dal 4 al 10 novembre prevede grandi novità per quanto riguarda i sentimenti. Una storia nata da poco potrebbe rivelarsi davvero speciale per il vostro segno. Chi invece vive in coppia già da tempo, potrebbe ritrovare la passione che ultimamente si era un po’ assopita. Buone notizie sul lavoro: nuove idee e progetti in vista.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 4 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi lunedì 4 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 4 novembre 2019

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi vede tra i segni più fortunati secondo la classifica. Avete infatti Venere dalla vostra parte, che protegge la sfera sentimentale e i vostri sogni d’amore. Una settimana da vivere all’insegna della passione, dunque, sia per chi è in coppia sia per i single. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuove strade, anche in maniera imprevista.

Cari amici del Capricorno, Paolo Fox vi vede trai segni fortunati in amore. La Luna nel segno, infatti, vi favorisce e vi vede assoluti protagonisti della settimana. Chi è in coppia può finalmente risolvere tensioni e stress con i propri figli o familiari. Bene anche il lavoro, ma attenzione a non spendere oltre le vostre possibilità, altrimenti potreste non riuscire a far fronte ad alcuni imprevisti.

Cari amici dell’Acquario, il transito favorevole di Venere vi invita a superare fastidi e tensioni, soprattutto se ci sono persone che non sopportate più. Siete insofferenti verso alcune situazioni che vi provocano grande stress. Questo vale sia per alcune relazioni con familiari e amici, sia riguardo al lavoro e a questioni economiche. Stringete i denti e mantenete la calma. Nel prossimo anno ci saranno migliori opportunità dal punto di vista lavorativo.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vi invita a fare finalmente chiarezza con voi stessi e con il partner dal punto di vista sentimentale. Adesso avete voglia di fare sul serio, vi siete stancati di rapporti occasionali e cercate una storia seria. Per questo pretendete chiarezza da parte della persona che vi sta vicino. Le coppie storiche potrebbero decidere di fare un grande passo in avanti, come il matrimonio o comprare una casa insieme. Sul lavoro le cose migliorano da dicembre.