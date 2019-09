Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 30 settembre – 6 ottobre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 30 settembre 6 ottobre 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 30 settembre – 6 ottobre 2019

Cari Ariete, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox vede l’influenza negativa di Saturno prendere il sopravvento sul vostro segno. Avete discusso molto con il partner negli ultimi tempi ma, anziché aggrapparvi all’orgoglio, dovreste trovare un punto d’incontro e lavorare sulla vostra relazione per salvare il salvabile. Avete bisogno di migliorare il vostro rapporto, spiegate il vostro punto di vista senza perdere le staffe. Giove aiuta la vostra vita sentimentale, anche per i single che questa settimana potranno andare a caccia di nuove emozioni. Il lavoro vi permette di fare un passo indietro, soprattutto se le scelte professionali fatte di recente sono poco adeguate alle vostre esigenze.

Cari amici del Toro, Venere vi permetterà di essere molto più vicini al vostro partner durante questa settimana che chiude settembre e apre ottobre. Secondo Paolo Fox, l’oroscopo settimanale stimolerà il vostro bisogno di tenerezza. Marte, pianeta di desiderio e passione, avrà un aspetto armonico nel vostro segno e vi garantirà l’opportunità d’incontrare qualcuno che vi lascerà senza fiato. Forti del vostro carisma, abbindolerete facilmente i colleghi spingendoli a supportare la vostra causa.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di questa settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre è molto positivo per voi. Con Sole e Mercurio in buon aspetto, la vostra vita sentimentale non ha nulla da ridire. Chi ha vissuto recenti tensioni, rivaluterà alcuni rapporti. La vita professionale è stabile e non crea tensioni, anche se Saturno potrebbe creare qualche disagio e mettervi di cattivo umore. Non lasciatevi cogliere impreparati ed evitate di brontolare in pubblico, le ferite vanno leccate soltanto in privato.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Cancro, la vostra vita sentimentale ha portato a galla qualche dubbio: non trovate un punto d’incontro con il vostro partner, motivo che causa qualche tensione di troppo. Evitate di alimentare il seme della discordia, rischiate di gonfiare polemiche che invece potrebbero essere risolte con un abbraccio. Il lavoro da un po’ di tempo vi dà l’impressione di essere chiusi in un pericoloso loop, niente sembra cambiare, anzi, la vostra carriera sembra che stia rallentando. Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, l’arrivo di Mercurio andrà a rimpolpare la vostra motivazione e risveglierà la vostra ambizione.

Cari amici del Leone, chi ha già trovato l’amore vivrà una settimana intensa secondo Paolo Fox. Alternerete momenti di passione a momenti di solitudine, evitate di prendere decisioni impulsive in questa fase delicata e portate pazienza. Il lavoro è influenzato dalla Luna che potrebbe causare qualche ritardo nell’evoluzione della vostra carriera e poi Giove si schiera dalla vostra parte per moltiplicare le vostre ambizioni: desiderate eccellere e la vostra sete di successo aumenterà, ma questo potrebbe rendervi impazienti e agire troppo in fretta.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox porta a galla molte delle vostre aspettative sentimentali. Pretendete alcune dimostrazioni d’affetto che per voi sono date per scontato ma che invece potrebbero causare qualche attrito con la vostra dolce metà. Cercate di essere più realistici e di dare spazio alla persona che amate. Venere in aspetto favorevole stimola la fiamma della passione, alcuni single potranno trovare l’amore a prima vista. Nel lavoro ci sono grandi possibilità di scalare rapidamente la montagna e arrivare in cima in tempi record.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici della Bilancia, alcune differenze d’opinione potrebbero causare qualche problema in amore. L’oroscopo settimanale vi suggerisce di evitare situazioni del genere, piuttosto spiegatevi in modo chiaro e mostrate comprensione e tolleranza. Chi è alla ricerca dell’anima gemella avvertirà il bisogno di lanciarsi nella prima avventura che capita sotto mano, ma siate prudenti, evitate l’impulsività in questa fase di vulnerabilità. Non sarete soddisfatti neanche del lavoro in questo periodo, tutto sembra remare contro di voi, motivo per cui ci sarà un rallentamento.

Cari Scorpione, avete bisogno di dialogare di più con il vostro partner. Grazie al supporto di Mercurio, questa sarà una settimana importante per rafforzare la vostra vita di coppia e discutere dei problemi che causano maggiormente tensione. Nel lavoro avete ben chiaro dove volete arrivare e marciare dritti verso la meta, lasciando dietro di voi una scia di briciole per la concorrenza. Sole e Marte creano doppia influenza e supportano una forte crescita delle vostre risorse.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, nessuno può resistere al vostro fascino questa settimana, siete invincibili dal punto di vista sentimentale. L’oroscopo settimanale secondo Paolo Fox vede anche Mercurio nel vostro cielo che stimola l’ambito lavorativo, inseguite la vostra passione e vedrete che con un po’ di coraggio in più riuscirete ad arrivare a destinazione. Gli amici vi sostengono nelle vostre decisioni.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione | 1 ottobre Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | 1 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | 1 ottobre 2019

Cari Capricorno, favorita la passione nella vita di coppia secondo Paolo Fox questa settimana, le emozioni forti sono spalleggiate da Venere che sorprenderà anche i single con un incontro importante. Se il cuore vi batte è perché la felicità è a portata di mano. Marte nel lavoro vi spinge a essere troppo invadenti e superbi. Non spingetevi troppo in là, l’aggressività potrebbe infastidire il vostro gruppo di lavoro.

Cari Acquario, Paolo Fox questa settimana è convinto che riuscirete a rivalutare le qualità del vostro partner che in questo periodo avete ritenuto trascurabili. Ritroverete l’intesa di coppia e sarete felici di poter fare affidamento su questa persona cara che vi ha supportato nei momenti difficili. L’influenza del Sole vi farà bene. Nel lavoro avvertite che il successo è a portata di mano, basta soltanto impegnarsi un po’ di più.

Cari Pesci, concludiamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox con qualche dritta per il vostro segno. Sarete molto esigenti in amore in questo periodo, sarà difficile vedervi comprensivi e tolleranti nei confronti del vostro partner, moderatevi perché l’armonia di coppia è a rischio. Urano vi supporta nella professione, sarete in grado di impegnarvi a fondo e mostrarvi coinvolti al punto giusto, nonostante qualche problema di tanto in tanto possa mettervi in cattiva luce con i vostri superiori.